Плиты на Аллее доблести и славы меняют планово
Плиты на Аллее доблести и славы в центре Перми меняют планово, - заявили в городской администрации. Обеспокоенные пермяки публикуют фотографии разбитого гранита, предполагая, что это дело рук вандалов. Однако, как пояснили в департаменте культуры и молодежной политике, сейчас здесь ведутся работы по замене испорченных и временных плит. Обновляются информационные стенды. В День города, 12 июня пройдет торжественная церемония закладки еще семи новых памятных плит. Они будут посвящены писателю Олегу Селянкину, ученому Павлу Сюзеву, 95-летию Пермской художественной галереи и другим событиям.
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