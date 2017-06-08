ВИЧ: Край занял шестую строчку антирейтинга

Пермский край занял шестую строчку антирейтинга среди субъектов Российской Федерации с наиболее высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Такие данные публикует Роспотребнадзор в ежегодном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Согласно этим данным, в Пермском крае на 100 тысяч населения приходится 125 случаев инфицирования. В 2015 году регион занимал в этом антирейтинге четвертое место по стране. Первое место по этому показателю занимает Кемеровская область. Следом идут Тюменская, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Уровень заболеваемости по России составляет 61 случай на 100 тысяч населения.