Автопробег Союза операторов связи финишировал

На территории ГТРК «Пермь» финишировал автопробег операторов связи. Традиционно участники проверяли, насколько доступны мобильная связь и интернет в отдаленных уголках Прикамья. Также событие посвящено скорому юбилею краевого радио.

Кортеж автомобилей уже виден на горизонте. Буквально через несколько минут возле Технической, 7 финиширует 9-й краеведческий автопробег операторов связи Пермского края. В этом году он посвящен 90-летнему юбилею радио и проходит под лозунгом "Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу". Бессменный командир автопробега - Александр Курганов. За последние 8 лет вместе с коллегами он проехал тысячи километров.

Александр Курганов, председатель региональной общественной организации "Союз операторов связи Пермского края": "Машины вытягиваются, мы же едем по дороге, которая работает. Машины двигаются в любом направлении. Разные ситуации возникают. Кому-то надо заправиться, еще какие-то вопросы. Поэтому регулируется движение".

Пермь - Березовка -Усть-Кишерть - Суксун - Пермь. В этот раз за два дня экипажу предстояло преодолеть более 400 км по дорогам Пермского края. Останавливались даже в небольших деревушках, чтобы проверить доступность интернет-связи.

Ефим Гумницкий, директор пермского филиала ФГУБ "Почта России": "Много увидели своими глазами. Проверили, какая там есть связь. Сам пробег достиг своей цели".

Маршрут выбран неслучайно - главная задача связистов найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет. Одно из таких обнаружили в Суксунском районе в поселке Бырма.

Иван Квятковский, президент региональной общественной организации "Союз операторов связи Пермского края": "Для населения это новая жизнь. У них даже сотовой связи в поселке длительное время не было. Точка доступа сделана возле школы".

Кроме того, операторы провели встречи с главами районов и поселений и обсудили перспективы развития связи в малых поселениях.

Валерий Сергеев, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Вы провели очень серьёзное совещание, я думаю, что с этого куста территории, Суксунского куста, начнется ваше продвижение в малые поселения".

В стенах ГТРК «Пермь» участники двухдневной рабочей поездки делятся впечатлениями и подводят итоги. А следующий 10-й краеведческий автопробег состоится в 2018 году летом.