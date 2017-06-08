Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»
Организаторы 16-го международного фестиваля «Небесная ярмарка» рассказали журналистам первые подробности самого известного в России соревнования воздухоплавателей. Воздушные баталии, которые пройдут на территории Кунгура всю неделю с 24 июня, будут посвящены Году экологии в России. В фестивальной программе примет участие 19 экипажей из России, Китая и Европы. Кроме красочного шоу в небе Кунгура с самого утра можно будет наблюдать участников первенства России по воздухоплавательному спорту. А каждый вечер будут проходить воздушные баталии - уникальное зрелище, когда в воздухе сражаются две армии аэростатов.
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