Танцы с шейкером: В Перми выбирали лучшего бармена

Пермские бармены приняли участие в этапе мирового чемпионата. Весь день они соревновались в искусстве приготовления кофе, чая и коктейлей, причем в основном безалкогольных.

Самый эффектный этап конкурса барменов - это флейринг, использование элементов жонглирования. На обучение финтам можно потратить и шесть, как Георгий, и 20 лет. Мы попробовали - заявляем ответственно - получится не с первого раза, даже самые простые элементы.

Сегодняшний конкурс состоит из двух направлений - флейринг и классика. Барменам нужно знать теорию, уметь варить кофе и готовить напитки. Причем именно алкогольный коктейль - устаревший стереотип. В моде безобидные смузи и фреши.

Михаил Ратегов, бармен (г. Пермь): "У нас получился легкий безалкогольный освежающий коктейльчик, в него входит гранатовый сироп, содовая и яблочный сок. Сейчас молодежь за спорт, это очень популярная тема, в каждом заведении вы встретите различные безалкогольные коктейли, их масса".

Это только на первый взгляд просто. На деле - миллион тонкостей. К примеру, с кофе. Время помола зерна засекают по секундомеру, а пенка должна быть определенной высоты и качества.

Евгений Попов, бармен (г. Екатеринбург): "Для капучино нужно правильно взбить молоко, шапочка должна быть нежная. От бармена зависит 80 процентов успеха в приготовлении кофе".

На мировых соревнованиях даже выкладка льда превращается в невероятное представление. Кстати, участники до сих пор спорят, работа бармена это вид спорта или действительно произведение искусства.

У каждого профессионального бармена свой набор инструментов - ультрасовременный кейс или стилизованный под советский чемодан. В нем два элемента - шейкер для смешивания жидкостей и специальная бутылка - пластиковая тренировочная, не разобьется.

21 участник сегодня, а значит, жюри предстоит попробовать такое же число коктейлей.

Николай Канищев, представитель российской ассоциации барменов в г. Перми: "Специальная техника дегустации - трубочка берется, капля коктейля на язык, пробуется ароматика, вкус, цвет, и все. Не весь коктейль выпивает жюри".

Победители, сегодня их двое, поедут на национальные соревнования в Москву. Дальше, если повезет, на международные в Копенгаген.