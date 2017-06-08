Новый парк: деньги есть, нужны идеи

В Перми одним безопасным и благоустроенным местом для отдыха станет больше. Правда, для начала требуют предложения горожан. Речь о пустырях на улице Грузинской. За них не на шутку сражались неравнодушные люди. Что в итоге должно получиться?

Пожелания были об организации небольших смотровых площадок. А еще лавочки, спортивная зона, освещение и энергия воды для бесплатного интернета. Небольшая прогулка возле речки Данилиха в микрорайоне Плехановский и фантазия активистов выдает зарисовки, как бы мог здесь выглядеть будущий сквер.

У сквера даже название уже есть - «Братьев Каменских». Место историческое. В 17 веке здесь появилась деревня Данилиха – один из стариннейших спутников Перми. Река, которая ее огибала, получила то же название. Данилиху назвали в честь предка Каменских Данилы Верхоланцева. Позже купцы этим же именем назвали свой пароход, самый большой по меркам того времени.

Вопрос присвоения этому участку статуса ТОП (территории общего пользования) обсудили на общественных слушаниях. Идею оценили власти. А ещё в 2016 году при поддержке депутата Пермской городской думы Алексея Дёмкина участку присвоили статус такой градостроительной зоны, которая позволяет организовывать на ней скверы и парки. В апреле Алексей Дёмкин организовал субботник с участием самых неравнодушных жителей района, чтобы очистить берег реки. Объявлен был и конкурс проектов нового сквера, правда, теперь его пришлось продлить.

Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы: "Мы получили всего одну заявочку на 1 июня. Я хотел бы обратиться к жителям своего избирательного округа и жителям, которые живут в долине реки Данилиха, быть активнее, рисовать эскизы, ведь от этого зависит, как мы благоустроим эту территорию в будущем".

Свои зарисовки и проекты можно направить на электронную почту проекта или передать помощникам депутата. Работы принимаются до 1 июля. Авторы, занявшие первые три места, получат денежные вознаграждения. А проект-победитель ляжет в основу нового сквера. Теперь дело за жителями, именно от них зависит, воплотится ли идея в жизнь.