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← В Перми прошла репетиция карнавального шествия «Пермское яркое»

Глава региона вручил благодарности Президента РФ труженикам края

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награда

На заседании Правительства глава региона Максим Решетников вручил благодарности Президента Российской Федерации двум труженикам Пермского края. За многолетнюю добросовестную работу отметили Игоря Терещенко - руководителя филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Пермский КРТПЦ».

нвграда

Также высокая награда была объявлена бурильщику Николаю Насенкову. Он уже 25 лет в профессии, и его бригада считается одной из лучших в своём деле. После торжественной части министр культуры Галина Кокоулина рассказала о подготовке к проведению Дня города и Дня России. Раиса Кассина, руководитель регионального Минобра представила результаты деятельности международных исследовательских групп. Еще одной темой для обсуждения стала работа интернет-проекта "Управляем вместе". А именно открытие функции контроля за ходом работ.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "У нас 334 объектов дорожного ремонта в этом году. Из них пожаловаться можно на сколько?"

Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "По 104 муниципальным и 35 региональным".

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Почему только по 104? Нет ощущения, что у нас по остальным тоже подрядчики есть, работа должна начаться. В течение недели разберитесь. У нас будет Совет глав в конце июня. Я буду очень жестко спрашивать".

Интерактивный проект «Управляем вместе!» стартовал в апреле этого года по инициативе главы Прикамья Максима Решетникова. Портал - это карта региона, на которую нанесены объекты строительства, о них любой желающий может получить исчерпывающую информацию о перечне проводимых работ и сроках их выполнения.

Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "С каждыми новым релизом мы будем открывать дополнительные возможности жителей контролировать ход выполнения работ, с начала июля будет открыта возможность сообщать о проблемах в дворовых территориях и общественных пространствах, это свыше 800 адресов домов, которые попали в эту программу. Дальше мы будем раскрывать информацию о других объектах: здравоохранение, образование, связь, многофункциональные центры и т.д".

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 08.06.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошла репетиция карнавального шествия «Пермское яркое»

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