Глава региона вручил благодарности Президента РФ труженикам края
На заседании Правительства глава региона Максим Решетников вручил благодарности Президента Российской Федерации двум труженикам Пермского края. За многолетнюю добросовестную работу отметили Игоря Терещенко - руководителя филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Пермский КРТПЦ».
Также высокая награда была объявлена бурильщику Николаю Насенкову. Он уже 25 лет в профессии, и его бригада считается одной из лучших в своём деле. После торжественной части министр культуры Галина Кокоулина рассказала о подготовке к проведению Дня города и Дня России. Раиса Кассина, руководитель регионального Минобра представила результаты деятельности международных исследовательских групп. Еще одной темой для обсуждения стала работа интернет-проекта "Управляем вместе". А именно открытие функции контроля за ходом работ.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "У нас 334 объектов дорожного ремонта в этом году. Из них пожаловаться можно на сколько?"
Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "По 104 муниципальным и 35 региональным".
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Почему только по 104? Нет ощущения, что у нас по остальным тоже подрядчики есть, работа должна начаться. В течение недели разберитесь. У нас будет Совет глав в конце июня. Я буду очень жестко спрашивать".
Интерактивный проект «Управляем вместе!» стартовал в апреле этого года по инициативе главы Прикамья Максима Решетникова. Портал - это карта региона, на которую нанесены объекты строительства, о них любой желающий может получить исчерпывающую информацию о перечне проводимых работ и сроках их выполнения.
Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "С каждыми новым релизом мы будем открывать дополнительные возможности жителей контролировать ход выполнения работ, с начала июля будет открыта возможность сообщать о проблемах в дворовых территориях и общественных пространствах, это свыше 800 адресов домов, которые попали в эту программу. Дальше мы будем раскрывать информацию о других объектах: здравоохранение, образование, связь, многофункциональные центры и т.д".
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