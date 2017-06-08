В Перми прошла репетиция карнавального шествия «Пермское яркое»

В Перми прошла репетиция массового карнавального шествия «Пермское яркое», которое должно по-настоящему украсить День города 12 июня.

Несмотря на поздний час, в огромном ангаре на репетицию собрались 130 человек. Репетирует коробка, которая потом пойдет во время карнавального шествия. Эта коробка посвящена будущему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Организаторы, спортсмены и танцоры, которые принимают здесь участие, решили показать эмоции, чувства болельщиков, которые возникнут после того, как Чемпионат мира закончится и будет объявлен главный победитель.

Дмитрий Жушман, организатор карнавальной коробки «Верим в команду»: "Ребята, условно говоря, это болельщики, которые всей душой болеют за нашу сборную. В нашей коробке победила Россия".

Карнавальное шествие стартует в 12 часов 12 июня от ЦУМа и традиционно направится в сторону Театра-Театра. В самом шествии будут принимать участие 6 театрализованных коробок. Они будут посвящены 95-летию Пермской государственной художественной галереи, 345-летию со дня рождения Петра I, 80-летию Пермского театра кукол, Году экологии в России, Чемпионату мира по футболу 2018 года, также будет коробка «Яркий город».

10 июня участники карнавала из ангара переместятся для репетиций на улицы города. В связи с этим 10 июня с 11.00 до 15.00 будут перекрыты улицы Ленина, Крисанова и Борчанинова. Автомобилисты, будьте аккуратны, выбирая свои маршруты в этот день.