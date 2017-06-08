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В Перми прошла репетиция карнавального шествия «Пермское яркое» →

В Перми детей придавило бетонной балкой

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балка

Первое ЧП школьных каникул. Дети, оставшиеся без присмотра, угодили под бетонную балку. Пострадали двое. Оба находятся в больнице. 

Бетонную балку вернули на место, посадив на цементный раствор, чтобы предотвратить возможное повторение истории, когда могут пострадать люди.

А поиграть здесь интересно, рассказали ребята, которые гуляли на территории городской клинической больницы №3. Один из мальчиков даже видел тех детей, которые пытались забраться на крышу пристроя.

Первыми на место прибыли спасатели. Оказалось, когда дети пытались залезть на пристрой, на них упала балка. В итоге - у одного перелом голени, у второго - стопы.

Тищенко

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Группа была одной из самых первых из оперативных служб, пострадавшим была оказана первая помощь".

Затем уже скорая увезла пострадавших в краевую детскую клиническую больницу, где их поместили в стационар. Травмы, которые получили ребята, расцениваются как средней степени тяжести.

Тюнягин

Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи КДКБ: "Травма скелетная, при поступлении детям оказан весь перечень лечебно-диагностических мероприятий".

Главный врач больницы, где всё произошло, рассказал, что детей охрана с территории выпроваживает регулярно, объясняя, что это не место для игр. Однако это особо не помогает, и вот - такое происшествие.

Буторин

Александр Буторин, главный врач ГКБ № 3 г. Перми: "Собрали у меня оперативное совещание. Сейчас мы проводим служебное расследование. Завтра к концу дня будут итоги подведены".

Параллельно проверку проводит краевой Минздрав и полиция. Каких-то подробностей представители этих ведомств пока не сообщили, потому что и там, и там специалисты только приступили к расследованию.

Что касается медицинской стороны этой ситуации, как нам стало известно, одного из ребят родители забрали домой вечером. Лечение он будет проходить амбулаторно. Второй подросток остаётся в больнице, лечиться он будет там, и как говорят специалисты, обычно с такими травмами дети у них находятся от недели до трёх недель.

 

Метки: в Перми, Происшествия, Здоровье

Опубликовано: 08.06.2017 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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