Кто в теремочке живет?
Для туристов в Прикамье начали строить круглые качающиеся на ветру дома - фотографии публикует издание Текст. Первые необычные здания появились в Пермском районе. Купольные дома располагаются на одной из баз отдыха в поселке Юго-Камский. В скором будущем здесь появятся купольные зимний сад и кафе, а также 11 круглых гостевых домиков для двоих. Как говорят сами строители, конструкция дома достаточно простая. Каркас строения сделан из полукруглых стропил, в центре находится труба и три подпоры вокруг. В каждом доме установлено по 14 окон. Стоит такой дом в пределах 6 млн. рублей, включая материал и работы.
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