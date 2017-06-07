В Перми за смерть школьницы осужден врач

В Перми осудили врача, виновного в смерти 13-летней пермячки. Кировский районный суд вынес приговор хирургу МСЧ №11, который, по версии следствия, отказался помочь ребёнку. В мае 2015 года девочка находилась с родителями на даче, когда получила тепловой удар. Её доставили в больницу посёлка Ляды, откуда ее на карете «Скорой помощи» привезли в городскую больницу №11, однако там скорую развернули и отправили в Городскую клиническую детскую больницу №15. По пути, на подъезде к Камскому мосту, у школьницы остановилось сердце. Три недели девочка провела в коме, а затем, не приходя в себя, скончалась. Суд приговорил хирурга, не оказавшего помощь, к полутора годам колонии-поселения. Кроме того, мужчина не сможет заниматься врачебной деятельностью два года.