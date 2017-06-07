Стеклопластик на службе у ЖКХ

Полпред президента России Михаил Бабич посетил пермское предприятие «Технологии стеклопластиковых трубопроводов». На встрече также присутствовал глава региона Максим Решетников и представители промышленности края. После осмотра производственных площадок состоялось совещание, где обсудили возможность использования продукции в различных сферах, в том числе коммунальной.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Очень важно сейчас подтвердить, что эти решения эффективнее традиционно иных типов труб. Благодаря тому, что есть объекты с долгим сроком службы, можно все заключения получить, и дальше мы должны положить это в основу нашей технической политики в коммунальном секторе, с тем чтобы при реконструкции сетей именно такой тип труб использовался, потому что по заявлению производителя он долговечнее, он дешевле".

Производство было основано в Перми в начале 90-х годов. Сегодня компания является крупнейшим российским производителем труб, резервуаров и емкостей, предназначенных для коммунального и сельского хозяйства, атомной и нефтехимической промышленности.