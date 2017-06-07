Деньги получил - дома не построил

Пермская полиция заявила о розыске пострадавших от рук недобросовестного бизнесмена. С марта 2012 по июнь 2016 года руководитель двух коммерческих организаций получил более 9 миллионов рублей от 150 дольщиков. В совершении преступления подозревают руководство компании ООО «Истомин», сообщает издание 59.ru. Подозреваемый заключал договоры с потерпевшими как физическое лицо. Деньги, заплаченные дольщиками, фактически являлись инвестициями в строительство жилых многоквартирных домов. При этом был введен в эксплуатацию лишь один дом. Остальные построены частично или не построены вообще. Пострадавшим при покупке квартир по адресам: ул. Танцоров, 26а, ул. Парусная, 5, ул. Пролетарская, 9, 39, 41 необходимо обратиться в УМВД России по Перми с заявлением.