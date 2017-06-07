Пермякам расскажут «Серебряные сказки»
В Пермском доме народного творчества "Губерния" пройдет седьмой ежегодный Фестиваль сказок. Темой фестиваля в этом году стали "Серебряные сказки". В творческих выступлениях участников по-новому зазвучат произведения известных авторов Серебряного века. В творческих выступлениях участников прозвучат произведения Саши Чёрного, Михаила Зощенко, Александра Грина, Павла Бажова.
Подробности - в программе "Новости культуры".
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