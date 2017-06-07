В Перми открыли памятник Ивану Бобылеву

В Перми на Северном кладбище торжественно открыли памятник народному артисту СССР Ивану Бобылеву. Иван Тимофеевич проработал в Пермском академическом театре драмы более 30 лет. На его счету почти 150 спектаклей и множество наград. Он стоял у истоков пермской актёрской и режиссёрской школы.

Его портрет на памятнике, как отпечаток в скале. Именно такого визуального решения добивались авторы этого монумента. А еще, чтобы Иван Тимофеевич, как и в жизни, был всегда в движении.

Галина Ивенских, доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра ПГИК: "Это я снимала его во время репетиции, он стоит на авансцене и смотрит на сцену на артистов. Все, кто видел тоже говорят, что он здесь очень похож. Он в движении, в творчестве. За его спиной кресла. Такая идея, что он более многозначный, объемный".

Иван Бобылев управлял Пермским академическим театром почти 37 лет. А все началось зимой в Смоленской области в деревне Новоселье. Здесь 14 января 1925 года родился Иван Тимофеевич Бобылев. Правда, почти через год семья его переехала в Москву, где он провел все свое детство, откуда и ушел на фронт в 1943 году. Сразу после войны он поступил в театральное училище имени Щукина. Здесь 4 года он учился на одном курсе с выдающимися в будущем деятелями культуры.

Творческий путь как актера и режиссера он начал в закрытом городе Челябинск-40. Потом работал в разных театрах Советского Союза. Некоторое время возглавлял даже Московский театр имени Станиславского. Но все-таки судьбой стал Пермский драматический театр. Именно Иван Тимофеевич сделал его академическим.

С 1975 года он принимал непосредственное участие в создании и становлении Пермского института искусства и культуры. Он возглавлял кафедру театральной режиссуры и работал с первым актерским экспериментальным курсом, максимально приближая учебный процесс к практике театра.

2013-й год стал одним из урожайных на награды для знаменитого пермского режиссера. Уже почти на закате своей жизни он получил «Золотую маску» «За выдающийся вклад и развитие театрального искусства» и Строгановскую премию «За честь и достоинство».