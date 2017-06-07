Отцы и дети: угрозы в Интернете

Запрещать социальные сети для детей на уровне закона неэффективно. Об этом заявил Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. В Перми накануне говорили о преступлениях против детей в интернете. В итоге более 20 фактов распространения запрещенного контента. 8 человек признаны потерпевшими. Самыми резонансными стали факты участия подростков в так называемых «группах смерти». В течение года их выявляли и блокировали, но трагедии избежать не удалось. Только в прошлом году 22 подростка в Прикамье погибли.

Павел Миков, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Прямой взаимосвязи между самоубийством ребенка и тем, что он общался в «группе смерти», у нас не подтверждено. В двух случаях - это определено как значимое для ребенка условие, что он состоял и общался в этих деструктивных социальных группах".

В 11 раз увеличилось количество выявленных в интернете преступлений с несовершеннолетними. К уголовной ответственности привлечены подростки, распространявшие наркотики. Подавляющее число нежелательной интернет-активности приходится на социальные сети. Запрещать их для детей на уровне закона неэффективно, считают эксперты. Но можно блокировать с помощью новейших программных продуктов.

Константин Игнатьев, эксперт по детской интернет-безопасности: "К детям стучатся абсолютно незнакомые люди, какие-то персонажи, которые маскируются под детей и так далее. Угроз множество".