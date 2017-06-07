Наше всё: пермяки читали стихи Пушкина хором
Россия отпраздновала день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пермь не стала исключением, даже без официальной программы в городском масштабе. У памятника великому классику, расположенному на улице Сибирской, в течение дня стихийно собирались горожане. Первые стихи звучали еще утром в основном в исполнении пенсионеров и школьников. И те и другие продемонстрировали прекрасное знание творчества русского классика. Одни читали «Евгения Онегина» целиком и наизусть, другие хором в 30 человек рассказывали пролог к «Руслану и Людмиле».
Ближе к полудню к памятнику подошли пермские поэты, которые уже декламировали собственные произведения, посвящённые Александру Сергеевичу Пушкину.
Фёдор Востриков, поэт: "Праздник этот объединяющий все сословия, все возраста, сюда пришли любители Пушкина, и они приходят часто. Сплочение идёт через Пушкина и Лермонтова, это наши великие философы, пророки".
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