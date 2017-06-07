«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов

Баскетбольный клуб «ПАРМА» покинул Владимир Полуянов. Пресс-служба клуба сообщает, что он продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше», выступающем в третьем дивизионе Суперлиги. Полуянов является самым титулованным баскетбольным тренером в российской истории. Он трудился в «Урал-Грейте», «ЦСКА», «Красных крыльях», «ПАРМЕ», а в 2005 году входил в тренерский штаб молодежной сборной России по баскетболу.