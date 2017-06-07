Бегут все!

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бег

В Перми начал работу проект «Школа здорового бега». В городе запланированы бесплатные спортивные тренировки и лекции. Цель школы – подготовить любого желающего к участию в пермском международном марафоне. 

Подготовка к самому важному спортивному событию этого года в Перми – пермскому международному марафону – началась на пермской набережной. Все произойдет 2 и 3 сентября. Спортсмены с самым разным уровнем подготовки пробегут разные дистанции - 3, 10, 21 и  42 километра.

Бежать приглашают всех желающих, не зависимо от подготовки. Петр Кравченко начал заниматься бегом всего месяц назад. Первое время для офисного работника ежедневные тренировки были серьезной нагрузкой. Сейчас 10-километровая пробежка утром – не проблема.

разминка

Петр Кравченко: "Захотелось подтянуть физическую форму и сделать, может быть, какие-то достижения именно для себя".

Проект «Школа здорового бега» стал одним из победителей 19-го городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Главная цель – подготовить всех желающих к участию в пермском международном марафоне. Расписание тренировок и последние события пермского марафона будут размещаться в интернете на страницах популярных социальных сетей. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Гаджиева

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "Надеемся, что это привлечет огромное количество зрителей. Когда по центральным улицам города - Ленина, Компрос, Сибирская - будет бежать огромная масса людей с хорошим настроением, за победой".

Первая тренировка проходила на набережной. Вел ее мастер спорта международного класса Владимир Епанов. Всем пришедшим пришлось сначала размяться, а затем серьезно пробежаться.

Епанов

Владимир Епанов, мастер спорта международного класса: "Тренировка у нас будет ознакомительная. Я познакомлюсь с ребятами, мы пробежимся, сделаем специальные беговые упражнения и, конечно, я дам домашнее задание".

Местами проведения тренировок станут самые разные площадки:  городская эспланада, стадион «Динамо», Балатовский парк и, конечно, набережная. Сами тренировки будут проходить по трем направлениям: силовые, беговые и йога.

 

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 07.06.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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