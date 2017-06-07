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Бегут все!
В Перми начал работу проект «Школа здорового бега». В городе запланированы бесплатные спортивные тренировки и лекции. Цель школы – подготовить любого желающего к участию в пермском международном марафоне.
Подготовка к самому важному спортивному событию этого года в Перми – пермскому международному марафону – началась на пермской набережной. Все произойдет 2 и 3 сентября. Спортсмены с самым разным уровнем подготовки пробегут разные дистанции - 3, 10, 21 и 42 километра.
Бежать приглашают всех желающих, не зависимо от подготовки. Петр Кравченко начал заниматься бегом всего месяц назад. Первое время для офисного работника ежедневные тренировки были серьезной нагрузкой. Сейчас 10-километровая пробежка утром – не проблема.
Петр Кравченко: "Захотелось подтянуть физическую форму и сделать, может быть, какие-то достижения именно для себя".
Проект «Школа здорового бега» стал одним из победителей 19-го городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Главная цель – подготовить всех желающих к участию в пермском международном марафоне. Расписание тренировок и последние события пермского марафона будут размещаться в интернете на страницах популярных социальных сетей. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "Надеемся, что это привлечет огромное количество зрителей. Когда по центральным улицам города - Ленина, Компрос, Сибирская - будет бежать огромная масса людей с хорошим настроением, за победой".
Первая тренировка проходила на набережной. Вел ее мастер спорта международного класса Владимир Епанов. Всем пришедшим пришлось сначала размяться, а затем серьезно пробежаться.
Владимир Епанов, мастер спорта международного класса: "Тренировка у нас будет ознакомительная. Я познакомлюсь с ребятами, мы пробежимся, сделаем специальные беговые упражнения и, конечно, я дам домашнее задание".
Местами проведения тренировок станут самые разные площадки: городская эспланада, стадион «Динамо», Балатовский парк и, конечно, набережная. Сами тренировки будут проходить по трем направлениям: силовые, беговые и йога.
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