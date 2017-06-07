Девятый автопробег и новый багаж проблем

Впечатлениями от автопробега Союза операторов связи по телефону поделился Юрий Филимонов, который также принимает участие в пробеге связистов. Дозвониться до него получилось не сразу. Связь была не во всех точках маршрута.

Юрий Филимонов, участник автопробега, корреспондент: "Сейчас мы находимся в Суксуне, где встречаемся с главами четырех территорий. Волосы встают дыбом, когда живешь в краевом центре, кажется, что все под рукой. А здесь вопросы возникают и по цифровому телевидению, и по широкополосному интернету, и доступности. По трассе мы ехали 2 часа и преодолели 250 километров. 2 часа у меня телефон просто не работал. Всего придется 400 километров преодолеть. Это уже девятый автопробег. Каждый раз мы привозим багаж проблем. Участвует и Почта России, Союз операторов связи, где присутствуют Ростелеком, Мегафон, МТС. Делят рынок, поле, как-то договариваются".