Школьный лагерь трансформировался в природную лабораторию

Какими могут быть детские лагеря в Пермском крае, в том числе те, которые организованы при школах? Как минимум профильными, решили в одной из них и организовали здесь природную лабораторию.

На школьной площадке сегодня большое дело - высаживают природную лабораторию. Кустарники, цветы и овощи станут живыми учебными пособиями для уроков биологии.

Светлана Стрежнева, ученица 132 школы г. Перми: "Урожай мы будем исследовать и в нашу школьную столовую приносить, чтобы наши повара что-нибудь приготовили из них".

Некоторым это напомнит пятую учебную четверть, которая существовала у школьников в советские времена. Пионеры возились на грядках, поправляя клубнику и постигая огородные премудрости. Сегодня же все добровольно.

Инна Скрыпниченко, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью: "В рамках благотворительной программы «Уралхим» - детям» наше предприятие поддерживает подшефную школу №132. В этом году у школы юбилей 50 лет, мы решили подарить школе цветы в виде клумбы таких интересных грядок. Проект интересный, придумали дети, а наше предприятие его поддержало".

По плану на территории 132-й школы должны появиться теплые грядки, компостная яма, декоративный колодец и мельница. Как все устроить - объясняют максимально подробно. Ведь природная лаборатория будет еще и учебным пособием.

132-я пермская школа - школа необычная, здесь все ученики с химией на ты, и реакцию аммиаката меди, когда из нескольких бесцветных жидкостей получается ярко синяя, знают все.

Школа с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. Так это звучит официально. То есть упор делают на химию, биологию, физику и экологию. Есть и стобалльники, и победители российских олимпиад.

Лариса Рябова, директор школы №132 г. Перми: "Химия точно популярна, потому что город Пермь - город химической промышленности и «Уралхим» это друг родной. Ребята уже есть, которые в 11 классе точно хотят работать на этом предприятии".

Несколько выпускников уже практикуются на «Уралхиме». Лучше понять биологические и химические процессы нынешним школьникам поможет зеленая лаборатория.