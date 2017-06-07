Перековать мечи на орала: Что будет делать «Оборонка» для «гражданки»

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на Искре

В Перми состоялось заседание Совета по промышленности Приволжского федерального округа. Его провели глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента в Приволжье Михаил Бабич и глава региона Максим Решетников. Основной темой встречи стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе выпуск продукции гражданского назначения. Пример того, что это может быть и как это может быть, высокопоставленные гости увидели на специализированной выставке на предприятии «Искра».

Мантуров

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: "Средства индивидуальной зашиты или трубная продукция из композитных материалов - примеры того, что, демонстрируя свою продукцию, мы уже нашли контакты с потребителями".

соглашение

Также в рамках рабочей поездки был подписан меморандум по трехстороннему специнвестконтракту между Министерством промышленности, Пермским краем и «Уралкалием», в рамках которого компания реализует в регионе масштабный проект по созданию нового промышленного производства. Речь о строительстве Усть-Яйвинского рудника. Со своей стороны Минпромторг и край предоставят крупнейшему в мире производителю калийных удобрений налоговые льготы. Помимо этого был подписан специальный инвестконтракт с «Сибур-Химпром», также предполагающий налоговые послабления.

Конов

Дмитрий Конов, председатель правления ПАО "Сибур-Холдинг": "Если мы говорим о производстве, которое планируем построить в рамках этого соглашения - это производство специального пластификатора, который для компании, которая производит кабельную продукцию, даёт более экологичный продукт, который они будут использовать вместо устаревших пластификаторов, в том числе расширяя свои рынки сбыта".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 07.06.2017 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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