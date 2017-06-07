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Михаил Бабич оценил ход переселения людей из аварийных зон

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Бабич в Березниках

С осмотра зон березниковских провалов начался визит полпреда президента в Приволжье в Березники. Михаил Бабич прибыл сюда, чтобы оценить ход переселения людей из аварийных зон. Итогом поездки, кроме прозвучавших оценок, стали дополнительные деньги на переселение.

Один из пунктов поездки – жилой комплекс «Любимов» в правобережной части города. По сути, здесь планомерно появляется новый микрорайон.

Перед посещением «Любимова» Михаил Бабич, заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, глава региона Максим Решетников осмотрели с вертолета зону провалов, а после этого им доложили о том, как идет строительство.

Сергей Дьяков, глава г. Березники: "Около 900 человек здесь живет. Всего 674 квартиры".

Березники район Любимов

В жилом комплексе «Любимов» уже сданы и заселяются 5 домов. Березниковцы переезжают сюда из опасной зоны, которая возникла после образования провалов. Квартиры здесь сдаются с полной отделкой, то есть можно заезжать и жить.

Михаил Бабич отметил, что за последние три месяца ситуация ощутимо поменялась. Решены вопросы с финансированием, строительство идет. В этом году будет сдано еще 5 многоэтажек.

Бабич

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Принято решение председателем правительства о выделении из резервного фонда 1 млрд 250 млн рублей. Это та часть федерального финансирования, которая оставалась за федеральным бюджетом. Регион взял на себя порядка 3 млрд рублей на объекты социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, ФОК и т.д".

Максим Решетников в первый же день пребывания на посту главы региона обозначил одной из первоочередных задач для краевого правительства – переселение жителей из опасной зоны. Всего необходимо переселить порядка 12 тысяч человек.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Наша стратегическая задача и задача федерального центра не просто дать денег, а задача – построить комфортный, современный микрорайон. И то, что мы сегодня видим, те планы, которые есть, и деньги направляются именно на эту цель. С этой точки зрения основная задача сейчас строительного комплекса – выполнить те задачи, которые поставлены. Потому что все организационные, финансовые и юридические, правовые, какие угодно вопросы, остальные, все решены".

Одним из распоряжений главы региона было максимально синхронизировать строительство жилых домов с возведением объектов инфраструктуры. В планах два детских сада, школа, ФОК, почта и МФЦ.

На совещании в администрации Березников обсуждали транспортное обслуживание нового микрорайона. Это один из вопросов, с которым обращались жители. Планируется, что по мере заселения будет увеличиваться и количество общественного транспорта, которое обслуживает этот маршрут.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.06.2017 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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