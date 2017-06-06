Футбольный турнир памяти Романа Ивакина состоялся в Чердыни

В селе Рябинино в Чердынском районе Прикамья прошел турнир по футболу среди мужских команд имени Романа Ивакина. Спортивный болельщик и меценат при жизни активно содействовал тому, чтобы в трех сотнях километров от Перми появился современный стадион с искусственным покрытием и трибунами.

И вот, второй год подряд, в первое воскресенье июня посёлок Рябинино принимает турнир по футболу среди мужских команд имени Романа Ивакина.В Рябинино решили, что турнир по футболу - лучший способ почтить память друга.

Пять команд, игра в формате большого футбола по круговой системе. Призовой фонд - 120 тысяч рублей и впечатляющая борьба - не только за победу, но и за возрождение спорта в Чердынском районе.

Дмитрий Махонин, начальник Управления регулирования ТЭК ФАС России, организатор турнира им. Романа Ивакина:

- К сожалению, район очень дотационный, есть проблема алкоголизма, детского алкоголизма, наркомании. Я ни одного дня - после того, как стадион был возведён, не видел, чтобы он пустовал. Всегда на нём присутствуют дети.

По соседству со стадионом хоккейная коробка. Несколько лет простояла заброшенной, сейчас её восстановили. К лету намерены положить асфальт, чтобы спорт в Рябинино был круглогодичным.

Победителем футбольного турнира нынче стали хозяева площадки - команда "Рябинино". Ну а стадион уже готовят к новым стартам. В конце июня первая домашняя игра Первенства Пермского края.