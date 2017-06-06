Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги
Сборная Пермского края приняла участие в семнадцатом международном турнире "Принцесса Волги-2017" по синхронному плаванию. Юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей артистичной «Красоткой» и увезла из Саратова специальный приз.
Главный тренер краевой сборной по синхронному плаванию Елена Бологан помогает своей подопечной с причёской. Наносит на волосы растопленный желатин.
Елена Бологан, главный тренер сборной Пермского края по синхронному плаванию: "Чтобы волосы не выпадали. Потому что это влияет естественно на оценку. На художественное впечатление".
Отличница Даша Шиловская любит рисовать животных, а ещё собирает автографы титулованных спортсменок. Самый ценный экземпляр её коллекции - пожелание удачи от олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой. Именно она вручила юной пермячке главный приз международного турнира «Принцесса Волги 2017».
ОФП, растяжка, акробатика - сначала в зале, потом на воде. 4 часа - и так каждый день.
Татьяна Гагарина, тренер по синхронному плаванию: "Кто выдержит, тот и остаётся, скажем так. Потому что очень специфический, сложный вид спорта. Здесь набор большой идёт, выживающих мало".
Опередить соперниц в категории 11 лет и покорить судей Дарье удалось усложнённым соло «Красотка». Главное в нём артиститчность, считает хореограф.
Елена Бологан, главный тренер сборной Пермского края по синхронному плаванию: "Шиловская Дарья – ведущая спортсменка на данный момент, хоть и маленькая, но уже молодец, девочка работает, поэтому показывает хорошие результаты".
Любоваться на Кубок Даше долго не придётся. Летние каникулы сборная Прикамья по синхронному плаванию проведёт в спортивном лагере.
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