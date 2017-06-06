Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги

Сборная Пермского края приняла участие в семнадцатом международном турнире "Принцесса Волги-2017" по синхронному плаванию. Юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей артистичной «Красоткой» и увезла из Саратова специальный приз.

Главный тренер краевой сборной по синхронному плаванию Елена Бологан помогает своей подопечной с причёской. Наносит на волосы растопленный желатин.

Елена Бологан, главный тренер сборной Пермского края по синхронному плаванию: "Чтобы волосы не выпадали. Потому что это влияет естественно на оценку. На художественное впечатление".

Отличница Даша Шиловская любит рисовать животных, а ещё собирает автографы титулованных спортсменок. Самый ценный экземпляр её коллекции - пожелание удачи от олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой. Именно она вручила юной пермячке главный приз международного турнира «Принцесса Волги 2017».

ОФП, растяжка, акробатика - сначала в зале, потом на воде. 4 часа - и так каждый день.

Татьяна Гагарина, тренер по синхронному плаванию: "Кто выдержит, тот и остаётся, скажем так. Потому что очень специфический, сложный вид спорта. Здесь набор большой идёт, выживающих мало".

Опередить соперниц в категории 11 лет и покорить судей Дарье удалось усложнённым соло «Красотка». Главное в нём артиститчность, считает хореограф.

Елена Бологан, главный тренер сборной Пермского края по синхронному плаванию: "Шиловская Дарья – ведущая спортсменка на данный момент, хоть и маленькая, но уже молодец, девочка работает, поэтому показывает хорошие результаты".

Любоваться на Кубок Даше долго не придётся. Летние каникулы сборная Прикамья по синхронному плаванию проведёт в спортивном лагере.