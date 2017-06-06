Пермские связисты посвятили автопробег юбилею краевого радио

Ранним утром в Перми стартовал автопробег работников связи. Его цель - посмотреть, насколько доступны мобильные телефоны и Интернет в отдаленных уголках Прикамья. В этом году мероприятие посвящено юбилею краевого радио.

9-й автопробег Союза операторов связи стартовал от памятника Героям Фронта и Тыла. Связь между собой участники автопробега будут держать с помощью раций.

Бессменный командор автопробега - Александр Курганов, председатель региональной общественной организации "Союз операторов связи Пермского края".

За последние 8 лет он и его коллеги проехали тысячи километров по дорогам Пермского края и соседних регионов.

Проводить автопробег приехал глава Ленинского района Перми Александр Козенков - заслуженный связист Урала - проработал в отрасли 12 лет.

Александр Козенков, глава администрации ленинского района Перми: "Я вспоминаю, когда мы приехали в Свердловскую область, связь была в двух местах только. Развиваемся. Тот же широкополосный доступ - универсальная услуга, те проекты, в которых Урал лидировал".



Построение, короткий инструктаж, благословение от батюшки - и в дорогу.

В этом году автопробег проходит не только под лозунгом "Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу". Но и посвящен 90-летнему юбилею краевого радио.

Иван Квятковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края»: "В этот раз в восточном сектор нашего края будем просматривать Березовка, Кунгур, Суксун, Кишерть. Там, где есть белые пятна, мы все это хотим проверить".



Такой маршрут выбран не случайно, главная задача связистов - найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет.

Ефим Гумницкий, директор пермского филиала ФГУП "Почта России": "Мы поехали как раз, чтобы опрелделить эти сложные места. Сложные места - это село, поэтому и принята программа информатизации населенных пунктов. Мы заинтересованы в том, чтобы она двигалась семимильными шагами".



Уже сегодня автопробег прибудет в Суксун, где состоится совещание с главами районов.

Финальной точкой девятого автопробега станет телецентр. Поэтому обо всем пройденном пути и об итогах телезрители узнают завтра из выпусков программы "Вести Пермь".