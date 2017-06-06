Пермские связисты посвятили автопробег юбилею краевого радио
Ранним утром в Перми стартовал автопробег работников связи. Его цель - посмотреть, насколько доступны мобильные телефоны и Интернет в отдаленных уголках Прикамья. В этом году мероприятие посвящено юбилею краевого радио.
9-й автопробег Союза операторов связи стартовал от памятника Героям Фронта и Тыла. Связь между собой участники автопробега будут держать с помощью раций.
Бессменный командор автопробега - Александр Курганов, председатель региональной общественной организации "Союз операторов связи Пермского края".
За последние 8 лет он и его коллеги проехали тысячи километров по дорогам Пермского края и соседних регионов.
Проводить автопробег приехал глава Ленинского района Перми Александр Козенков - заслуженный связист Урала - проработал в отрасли 12 лет.
Александр Козенков, глава администрации ленинского района Перми: "Я вспоминаю, когда мы приехали в Свердловскую область, связь была в двух местах только. Развиваемся. Тот же широкополосный доступ - универсальная услуга, те проекты, в которых Урал лидировал".
Построение, короткий инструктаж, благословение от батюшки - и в дорогу.
В этом году автопробег проходит не только под лозунгом "Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу". Но и посвящен 90-летнему юбилею краевого радио.
Иван Квятковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края»: "В этот раз в восточном сектор нашего края будем просматривать Березовка, Кунгур, Суксун, Кишерть. Там, где есть белые пятна, мы все это хотим проверить".
Такой маршрут выбран не случайно, главная задача связистов - найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет.
Ефим Гумницкий, директор пермского филиала ФГУП "Почта России": "Мы поехали как раз, чтобы опрелделить эти сложные места. Сложные места - это село, поэтому и принята программа информатизации населенных пунктов. Мы заинтересованы в том, чтобы она двигалась семимильными шагами".
Уже сегодня автопробег прибудет в Суксун, где состоится совещание с главами районов.
Финальной точкой девятого автопробега станет телецентр. Поэтому обо всем пройденном пути и об итогах телезрители узнают завтра из выпусков программы "Вести Пермь".
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