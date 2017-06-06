Большое переселение Березников
6 июня 2017 года в рамках рабочего визита в Пермский край полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень проведут совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Березники, с вертолета осмотрят зону провалов и посетят строящийся микрорайон Любимов. Информацию о ходе переселения жителей представит глава Пермского края Максим Решетников.
Всего будет переселено 12 тысяч человек. В настоящее время заселено уже 5 домов, летом планируется сдать еще три дома. Инфраструктура района оживает - появляются детские площадки, первые этажи домов свободны, со временем здесь должны появиться магазины. Параллельно со строительством жилых домов здесь должны построить два детских сада, школа на 1200 мест, многофункциональный центр, отделение почты и полиции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги
Пермские связисты посвятили автопробег юбилею краевого радио
«Суббота на набережной»: проведи время с пользой
В центре Перми замечено утиное семейство
В Перми открыли мемориал народному артисту СССР Ивану Бобылеву
Заблудилось наше лето...
Глобальные отключения: кто останется без горячей воды?
В Пермь с рабочим визитом прибыли Михаил Бабич и Денис Мантуров
В причинах обрушения школы в Щучьем Озере разберутся следователи
Суббота на набережной: пермяков дождем не испугать
Добавить комментарий: