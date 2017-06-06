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«Суббота на набережной»: проведи время с пользой
Несмотря на дождь, открытие проекта "Суббота на набережной" состоялось, и теперь каждую субботу до 26 августа пермякам будет куда сходить и где провести время с пользой. Девиз проекта «Кама - река событий», она обещает закрутить всех в водоворот интересностей.
Всего на набережной работает 5 площадок. В центре расположился шахматный клуб. Здесь все желающие могут блеснуть стратегией и тактикой, а дети могут научиться играть в шахматы на большой площадке.
Рядом с землячком Лукьяном есть площадка настольных игр. Здесь можно провести с пользой и интересом, а во что поиграть, рассказали модераторы площадки.
Никита Баранов, модератор площадки "Настольные игры": "Есть Каркасон – одна из лучших настольных игр. Есть Бэнк – очень веселая игра по типу Мафии про дикий запад, есть несколько стратегических игр для серьезных компаний, которые любят посидеть и вдумчиво поиграть".
Есть здесь и площадка для творчества, где можно порисовать. Далее идем в интеллектуальное кафе. По субботам здесь можно встретиться с пермскими писателями, путешественниками, поэтами и музыкантами.
У проекта есть официальный сайт и аккаунты во всех соцсетях, хештег #субботананабережной. Там публикуется подробная афиша мероприятий. Ищите, приходите и отдыхайте активно.
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