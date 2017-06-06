В центре Перми замечено утиное семейство
В центре Перми на улице Ленина в районе перекрестка с улицей Плеханова замечено целое утиное семейство. Утки быстро перебежали тротуар и через газон направились к проезжей части. У дороги птицы остановились в нерешительности. Администраторы паблика «Подслушано Пермь», где появилась запись, призывают очевидцев рассказать, чем закончился рискованный поход. Однако пока судьба птиц неизвестна.
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