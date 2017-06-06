В Перми открыли мемориал народному артисту СССР Ивану Бобылеву

На Северном кладбище Перми торжественно открыли мемориал народному артисту СССР Ивану Бобылеву. Монумент показывает мастера в движении в характерной для него позе. Это изображение сделано с фотографии во время репетиции спектакля «Кукольный дом». Иван Тимофеевич стоит на авансцене спиной к пустому зрительному залу, обращаясь к артистам с каким-то напутствием.

Галина Ивенских, доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра ПГИК, рассказывает: "То есть такая идея, что он более многозначный, объемный, и потом ещё 30 лет почти сплавлялся по северным рекам, и там скалы, он рассказывал. И у меня такое ощущение родилось, что это как его опечаток на скале".

Иван Тимофеевич Бобылёв проработал в Пермском академическом театре драмы почти 37 лет. За свою жизнь он поставил почти 150 спектаклей. Долгие годы он занимал должность главного режиссера Драматического театра, а незадолго до смерти был удостоен высшей театральной награды страны - премии "Золотая маска" с формулировкой «За честь и достоинство». С 1975 года он принимал непосредственное участие в создании и становлении Пермского института искусства и культуры. Возглавлял кафедру театральной режиссуры и работал с первым актёрским экспериментальным курсом, максимально приближая учебный процесс к практике театра.

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра: "Более правильного, земного, более душевного человека я в жизни не встречал. В то же время Иван Тимофеевич как режиссёр был очень жёстким".