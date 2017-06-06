Заблудилось наше лето...

Урагана не обещают, но всю неделю, судя по предварительным прогнозам, в Прикамье ожидаются дожди и грозы. Температура не поднимется выше +18С. Правда, как обещают, осадки будут кратковременными с перерывами. Потеплеть может лишь к середине месяца. При этом штормовое предупреждение, которое накануне сделали в МЧС, к счастью, не оправдывается. Сильного ветра быть не должно.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Штормовое предупреждение на сегодняшний день, скорее, не обосновано. Зона опасных явлений погоды уже вчера сместилась в Ханты-Мансийский автономный округ, а сегодня уходит еще дальше на восток. Что касается Пермского края, то у нас под влиянием тыловой части циклона возможны лишь умеренные дожди и температура воздуха в дневные часы будет не выше +14С. Что касается усиления ветра, то он ожидается не более 12-14 метров в секунду".

В минувшие выходные ураган принес серьезные разрушения в Челябинской и Свердловской области. Ветер с корнем вырывал деревья и срывал крыши домов. Тысячи людей остались без света. В Свердловской области пострадали 9 человек, из них 4 госпитализированы. В Челябинске ураган опрокинул строительные леса на 74-летнюю женщину. А в Миассе ветер разрушил сцену детского фестиваля. Кроме того, жители Татарстана увидели непривычный для Урала смерч.