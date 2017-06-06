Глобальные отключения: кто останется без горячей воды?
В Перми приступили к диагностике тепловых сетей. Первый этап опрессовки начался в Индустриальном и Свердловском районах. Жители именно этой части города в ближайшие две недели останутся без горячей воды. Подробный график опрессовок можно посмотреть на сайте компании «Т Плюс» или узнать в управляющей компании.
Энергетики обещают сократить сроки отключения горячей воды с двух недель - по нормативу, до 7-9 дней в среднем. Для этого они собираются использовать современные мотопомпы, с помощью которых проверяются закольцованные отрезки теплопроводов – без вывода из работы всей тепломагистрали. Кроме того, в этом году в Перми планируется масштабная реконструкция - в рамках летней ремонтной кампании будет переложено почти 22 км теплосетей.
Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская Сетевая компания»: "Мы переложим именно те улицы, которые вызывали у нас наибольшие вопросы в прошлом году - Леонова, Мильчакова, Островского почти 2 км будет переложено, Маршала Рыбалко, Кабельщиков. Мы их переложим с таким прицелом, чтобы лет 10 их не касаться, для того чтобы это все у нас работало без перебоев".
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