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В Пермь с рабочим визитом прибыли Михаил Бабич и Денис Мантуров
В Пермь с рабочим визитом прибыли полпред президента в Приволжье Михаил Бабич и федеральный министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как стало известно, они провели заседание окружного совета по промышленной политике.
С «Сибур-Холдингом» Пермский край подписал специальный инвестиционный контракт. Это дает компании некие налоговые льготы, с учетом того, что сейчас компания проводит в Пермском крае большой инвестиционный проект - строят новые производственные мощности, которые должны быть запущены в 2019 году. Еще был подписан меморандум с компанией «Уралкалий» о том, что будет также заключен специнвестконтракт. Подписали его Денис Мантуров, Максим Решетников и руководство «Уралкалия».
На большом совещании окружного совета по промышленной политике обсуждали одну из основных тем на заседании – использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска продукции гражданского значения, которая будет востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках. Пример того, что это может быть и как это может быть, Денис Мантуров, Михаил Бабич и Максим Решетников увидели на специализированной выставке, которая прошла на предприятии «Искра».
6 июня полпред президента Михаил Бабич и министр строительства ЖКХ России Михаил Мень обсудят вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Березниках. Как сообщает пресс-служба приволжского полпредства, они проведут совещание, а также посетят ряд строящихся микрорайонов.
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