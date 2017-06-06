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В Пермь с рабочим визитом прибыли Михаил Бабич и Денис Мантуров

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Бабич и Мантуров

В Пермь с рабочим визитом прибыли полпред президента в Приволжье Михаил Бабич и федеральный министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как стало известно, они провели заседание окружного совета по промышленной политике.

С «Сибур-Холдингом» Пермский край подписал специальный инвестиционный контракт. Это дает компании некие налоговые льготы, с учетом того, что сейчас компания проводит в Пермском крае большой инвестиционный проект - строят новые производственные мощности, которые должны быть запущены в 2019 году. Еще был подписан меморандум с компанией «Уралкалий» о том, что будет также заключен специнвестконтракт. Подписали его Денис Мантуров, Максим Решетников и руководство «Уралкалия».

На большом совещании окружного совета по промышленной политике обсуждали одну из основных тем на заседании – использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска продукции гражданского значения, которая будет востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках. Пример того, что это может быть и как это может быть,  Денис Мантуров, Михаил Бабич и Максим Решетников увидели на специализированной выставке, которая прошла на предприятии «Искра».

6 июня полпред президента Михаил Бабич и министр строительства ЖКХ России Михаил Мень обсудят вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Березниках. Как сообщает пресс-служба приволжского полпредства,  они проведут совещание, а также посетят ряд строящихся микрорайонов.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 06.06.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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