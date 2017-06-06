В причинах обрушения школы в Щучьем Озере разберутся следователи

Произошло то, чего боялись. Аварийная школа в поселке Щучье Озеро, которая уже гремела на всю страну накануне этого учебного года, все-таки рухнула. Произошло это, к счастью, когда учеба здесь закончилась, а капитальный ремонт, напротив, стартовал.

Рабочие отворачивают лица от телекамеры. Последний месяц их бригада занималась капитальным ремонтом Щучье-Озерской школы, единственной на весь поселок. Капитальная стена, построенная еще в начале 60-х годов прошлого века, рухнула на их глазах.

"Все посыпалось, как песок", - рассказывает Игорь Пирожков, корреспондент Октябрьской районной газеты, он одним из первых начал писать о проблемах этой школы. На развалинах уже несколько дней собирает материал для очередной статьи. Он и не ожидал, что его журналистское расследование может так закончиться.

Помогали не упасть Щучье-Озерской школе последние несколько лет. В итоге центральное крыло было закрыто, а между первым и вторым этажом появились подпорки, чтобы не рухнули перекрытия и крыша. Тогда школу показали по всем каналам.

Вячеслав Киселев, начальник управления капитального строительства Октябрьского муниципального района: "Эту часть убрали и восстановили кирпичной кладкой, согласно документам техотчета и планов мероприятий".

Подпорки оказались надежными и не подвели - и потолок и крыша остались на месте. Рухнул большой кусок стены, закрывавший кабинеты физики и географии.

Георгий Поезжаев, глава Октябрьского муниципального района: "Были нарушены нормы и правила, произошли перегрузы. Думаю, что не последнюю роль сыграл в этом плане и дождь".

В причинах неудачного капитального ремонта будут разбираться следователи. А родители поселка уже готовятся к новому учебному году. У Татьяны Фроловой старшая дочка пойдет в 8-й класс.

Татьяна Фролова, продавец магазина п. Щучье Озеро: "Надо было новую ставить сразу же, а не ремонтировать. Оно старое было".

Напротив школы в Щучьем Озере расположен дом культуры. Их строили в одно и то же время. «Новые технологии» в строительстве добрались и сюда, потолок второго этажа и крышу здесь тоже держат подпорки.

От еще одного образовательного объекта – детского сада в поселке Щучье Озеро - сейчас остался только фундамент. Строился он примерно в то же время, что и школа. Правда, здесь нашли альтернативу – буквально в ста метрах появилось новое здание.

Еще один вопрос - как доставлять детей в соседнюю школу, расположенную в селе Енапаево. Там готовы принять учеников, правда, везти их пока не на чем.

- Два автобуса всего вот и вот. Не влезут, сами подумайте! 190 учеников.