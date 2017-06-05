Суббота на набережной: пермяков дождем не испугать
На пермской набережной открыли новую серию культурных мероприятий. Отныне каждую субботу здесь обещают устраивать различные шоу и праздники. Как это было первый раз - несмотря на дождь - увидела Карина Бурьян.
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