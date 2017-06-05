Театр танца «Ляллен»: 25 шагов к успеху

25 лет назад театр танца "Ляллен" ворвался на пермскую сцену. Их первая программа покорила зрителей качеством исполнения и невероятным детским позитивом. Художественный руководитель Арнольд Райник, отработав 15 лет со студентами института и культуры и с профессиональными танцовщиками, решил поменять свою жизни и начал учить танцевать маленьких детей.

Арнольд Райник, Художественный руководитель авторского театра танца «Ляллен»: "Когда я отработал с детьми первый год и пришел на второй сезон, у меня был шок, я понял, что дети, оказывается, растут".

И вот тут началось самое интересное.

Арнольд Райник Художественный руководитель авторского театра танца «Ляллен»: "С детьми нужно работать так же, как со взрослыми, только лучше, объяснять им, эмоционально заряжать их".

За 25 лет существования театр перестал быть только немецким. Он расширил свои границы. Теперь ребята танцуют под разную музыку и совершенно разную хореографию от фольклора до модерна.

За это время художественный руководитель перестал просто ставить танцы, начал писать музыку и стихи. Театр развивается каждый день. Может, именно поэтому дети не хотят отсюда уходить, даже тогда, когда они становятся взрослыми.

Александра Сверкадьцева, Педагог-репетитор младшей группы авторского театра танца «Ляллен»: "Это дата тоже для меня особенная, потому что я отмечаю юбилей - это самая большая моя школа".

"25 шагов к успеху" - именно так называется юбилейная программа этого года. И это только начало, утверждает художественный руководитель. И это только начало творческого пути - уверены танцоры, и это как раз самое время для новых программ и танцевальных номеров - уверены зрители.