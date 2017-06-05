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Карнавал, калачи и лазерное шоу: День города близко!

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День города

Две тысячи артистов примут участие в карнавальном шествии в День города Перми. Об этом рассказали на специальной пресс-конференции. На этот раз колонна будет состоять из шести тематических коробок, посвященных 95-летию Пермской художественной галереи, 80-летнему юбилею Пермского театра кукол, 345-летию со дня рождения Петра I, а также будет футбольная, городская и экологическая колонны. Маршрут театрализованного шествия не изменился -  улица Ленина от ЦУМа в сторону Театра-Театра.

карнавал

Алла Пономарева, режиссер: "Когда карнавал стартует, проходит какое-то время, пока до людей дойдут карнавальные коробки. Они скучают. Поэтому мы приготовили сюрприз. Будет анимационная команда, в которой будут участвовать мотоциклисты и наша специальная   юмористическая мини-коробка".

Аллея доблести и славы

Утром 12 июня у монумента "Героям фронта и тыла" заложат семь новых плит, в том числе в честь пермского ученого Павла Сюзева и писателя Олега Селянкина. На городской эспланаде разместятся интерактивные развлекательные площадки. Там же пройдут два фестиваля - всероссийский чемпионат по уличным танцам "Все стили в силе" и Международный фестиваль кузнечного искусства "Горнило Сварога". Завершением праздника станет выступление Сергея Лазарева. Старт празднования 294-летнего дня рождения Перми даст ставшая уже традиционной вечерняя встреча накануне основных событий в сквере имени Татищева. Все желающие смогут угоститься калачами и квасом. Ровно в полночь состоится лазерное пиротехническое шоу.

организаторы

Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми: "Главное это передача символического ключа от города главой города карнавалу. Символически день рождения в руках карнавала находится и праздничные мероприятия - тоже событие".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 05.06.2017 в 16:46 в рубрике - Вести Пермь

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