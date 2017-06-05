Браконьеры попали под статью за ловлю рыбы сетями

Сотрудники транспортной полиции Перми провели очередной рейд по выявлению граждан, осуществляющих незаконный лов рыбы в период нереста. Двух 35-летних подозреваемых задержали в 200 метрах от левого берега реки Камы и в 500 метрах от Камской ГЭС. Молодые люди ловили рыбу сеткой, что в это время строжайше запрещено, даже если имеется лицензия на промышленный лов рыбы, которой у задержанных, естественно, не оказалось. Плюс ко всему оперативниками было установлено, что один из задержанных находится в федеральном розыске. Еще один молодой человек был задержан на реке Гайва. Он тоже ловил рыбу сетью. Двух пермяков задержали на правом берегу реки Камы, в нижнем бьефе Камской ГЭС на Воткинском водохранилище. Все запрещенные орудия лова и незаконно выловленная рыба были изъяты. В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный лов рыбы». С начала года по признакам данного преступления уже возбуждены 9 уголовных дел в отношении 15 подозреваемых.