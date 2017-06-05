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← «Мосты времени»: шедевры живописи на новый лад

На трассе Пермь-Краснокамск произошло смертельное ДТП

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ДТП

На трассе Пермь-Краснокамск погиб водитель иномарки. Как сообщили в краевом управлении МВД России по Пермскому краю, участниками столкновения стали Газель и Фольксваген Джетта. От сильного удара фургон перевернулся. В результате ДТП смертельную травму получил водитель немецкого седана. Водитель Газели был госпитализирован. Обстоятельства автокатастрофы выясняют сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Из-за аварии на автотрассе  на несколько часов растянулась многокилометровая пробка.

 

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 05.06.2017 в 15:19 в рубрике - Вести Пермь

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