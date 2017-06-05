← Школа в Щучьем Озере рухнула во время капремонта
«Мосты времени»: шедевры живописи на новый лад
В Перми начал свою работу художественный салон «Арт-Пермь - 2017». Масштабный выставочный проект в краевой столице открылся в 19-й раз. В этом году он впервые проходит летом в рамках фестиваля «Пермский период», тем самым расширяя своё пространство за счёт уличных площадок и мероприятий на открытом воздухе. На выставке-продаже представлены работы 250 участников из 35 городов и 10 стран мира. Центральным событием «Арт-Перми» стал проект «Мосты времени» - более 30 художников из России, Украины и Грузии представляют свои интерпретации на признанные шедевры мировой живописи.
Марина Фельдблюм, куратор проекта «Мосты времени»: "Почему современный художник не может написать работу на эту же тему? Это как двойная интерпретация - идет сюжет классический, и плюс идет интерпретация уже известной картины. Зрители, которые придут, вспомнят и оригинал, может быть, это заставит их погрузиться в историю искусства, и насладятся современными авторами.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школа в Щучьем Озере рухнула во время капремонта
День города пермяки начнут отмечать с вечера
Молодежка «Амкара» сыграла в колонии для несовершеннолетних преступников
Wi-Fi, йога, игры и музыка: в Перми стартовали «Субботы на набережной»
Остановитесь до переезда: По Перми провезли искореженные автомобили
В Пермском крае очередное штормовое предупреждение
На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса
Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»
Сделано в Перми: Краснокамская игрушка
Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка
Добавить комментарий: