«Мосты времени»: шедевры живописи на новый лад

В Перми начал свою работу художественный салон «Арт-Пермь - 2017». Масштабный выставочный проект в краевой столице открылся в 19-й раз. В этом году он впервые проходит летом в рамках фестиваля «Пермский период», тем самым расширяя своё пространство за счёт уличных площадок и мероприятий на открытом воздухе. На выставке-продаже представлены работы 250 участников из 35 городов и 10 стран мира. Центральным событием «Арт-Перми» стал проект «Мосты времени» - более 30 художников из России, Украины и Грузии представляют свои интерпретации на признанные шедевры мировой живописи.

Марина Фельдблюм, куратор проекта «Мосты времени»: "Почему современный художник не может написать работу на эту же тему? Это как двойная интерпретация - идет сюжет классический, и плюс идет интерпретация уже известной картины. Зрители, которые придут, вспомнят и оригинал, может быть, это заставит их погрузиться в историю искусства, и насладятся современными авторами.