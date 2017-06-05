Школа в Щучьем Озере рухнула во время капремонта

В Октябрьском районе в Щучьем Озере рухнуло здание школы. К счастью, ЧП произошло во время каникул, внутри никого не было. Как говорят местные жители, еще недавно чиновники уверяли, что стены простоят еще пять лет. На месте ЧП работает корреспондент программы "Вести-Пермь" Артем Казин.

"Обвалилась часть школы, но выглядит это довольно внушительно - огромный кусок стены, соединяющий первый и второй этаж, и часть крыши - все это рухнуло вниз. Несколько лет назад во время ремонта строители подперли часть здания деревянными конструкциями. Эта часть здания устояла, рухнуло одно крыло школы. Специалисты говорят, что часть фундамента была разрушена, из-за чего рухнула стена. К счастью, никто не пострадал, на момент обрушения на месте не было ни детей, ни строителей.

В прошлом году, когда "Вести Пермь" снимали сюжет о школе в Щучьем Озере, съемочную группу уверили, что в школе будет проведен капитальный ремонт - в августе школа должна была бы открыть двери. Сейчас во время капитального ремонта строители меняли часть фундамента, из-за чего предположительно стена рухнула. В настоящее время идет совещание. Есть три возможных варианта развития событий - достраивать школу, перевозить детей (в школе обучается 200 человек) в соседнюю деревню, которая находится в 30 км от Щучьего Озера, и 3-й вариант - строить новое здание школы", - рассказал по телефону корреспондент Артем Казин.

"Вести Пермь" следят за развитием событий.