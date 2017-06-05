День города пермяки начнут отмечать с вечера
Организаторы празднования Дня города в Перми впервые поделились планами с журналистами: по улице Ленина пройдут тематические коробки карнавального шествия, на Аллее славы на эспланаде заложат новые именные плиты. Неподалеку пройдут два фестиваля – всероссийский чемпионат по уличным танцам и традиционный кузнечный праздник «Горнило Сварога». Вечером состоится концерт Сергея Лазарева. И главное - праздновать день рождения Перми в этом году вновь начнут вечером 11 числа, то есть накануне, у памятника Василию Татищеву. До полуночи запланирована развлекательная программа, а наступление новых суток и Дня города ознаменует огненное шоу.
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