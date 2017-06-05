Молодежка «Амкара» сыграла в колонии для несовершеннолетних преступников

В Гамовской колонии для несовершеннолетних преступников побывала молодежная сборная «Амкара».

Так получилось, что Андрей оказался в пермской воспитательной колонии и здесь попал в местную сборную. Пригодился опыт - дома был игроком «команды нашего двора», проводили даже выездные матчи и весьма успешно.

Андрей Пепеляев: "Начал я играть с шести лет, сначала был в нападении, потом встал на ворота, так продолжал, продолжал".

В колонии товарищеская встреча - против сборной воспитанников в очередной раз вышли футболисты молодёжной сборной «Амкара», ребята 2002 года рождения. Однажды появившись, спортивная идея прижилась.

Сергей Зворыгин, заместитель начальника Пермской воспитательной колонии: "Это взаимодействие продолжается уже на протяжении трёх лет, то есть ребята из детско-юношеской школы «Амкар» приезжают к нам, и ежегодно мы проводим такие товарищеские встречи".

Тренировок у ребят достаточно, однако такая смена обстановки и формат товарищеских матчей тоже полезны для игроков. И опыт интересный, считает наставник молодых амкаровцев Олег Ерёмин, который сегодня выступил в качестве судьи.

Олег Ерёмин, тренер-преподаватель центра подготовки молодых футболистов «Амкар»: "Нашим детям пятнадцатилетним есть смысл посмотреть, подумать и правильно мозги настраивать, чтобы возможно сюда не попадать".

Обстановка для амкаровцев непривычная - именно эти ребята в колонию приехали впервые. Предложенные условия несколько отличаются от привычного антуража футбольных матчей.

Виктор Калмыков, капитан молодёжной сборной: "Настрой боевой, как на обычную игру, неважно с кем мы играем, выходим, чтобы побеждать".

От большого футбола сегодняшняя игра отличается - поле в колонии поменьше, поменьше и количество игроков. Амкаровцы и воспитанники разделились на команды по семь человек.

Спортом здесь занимаются круглый год и на открытом воздухе. Летом это волейбол, баскетбол, футбол, а зимой футбольное поле заливают, и воспитанники играют здесь в хоккей.

Что касается итогов дня сегодняшнего - команды сыграли два коротких матча, и итогом каждого стала ничья - ноль-ноль и один-один.