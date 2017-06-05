Wi-Fi, йога, игры и музыка: в Перми стартовали «Субботы на набережной»

В Перми открывается большой проект - «Суббота на набережной». До августа каждые выходные Кама станет еще одним местом притяжения горожан. Конечно, с учетом погодных условий.

Василий первым тестирует площадку для йоги, где стартуют первые субботние занятия. Ждут всех, включая новичков.

Василий Нестерюк, инструктор по йоге: "С собой удобную одежду, можно прийти в ней сразу, и хорошее настроение".

В подарок - красивый вид на Каму: площадка разместилась на крыше интеллектуального кафе, где главным будет вовсе не обед или ужин.

Анастасия Ефремова, директор МАУК «ПермьПарк»: "Здесь у нас будут проходить интеллектуальные игры, встречи с путешественниками, писателями и пермскими учёными".

Для тех, кто любит не только слушать, но и активно во всём участвовать - интерактивные площадки на прогулочной части набережной. Можно сыграть в гигантские шахматы с друзьями или сразиться с профессионалами за стандартной доской. Ждут и начинающих художников.

Павел Крендель, представитель оргкомитета фестиваля «Суббота на набережной»: "Мы начинаем здесь с мастер-класса «Городской пленэр» - специалисты будут обучать рисовать речной пейзаж".

Александр Васькин, представитель оргкомитета фестиваля «Суббота на набережной»: "И планируются игротеки на свежем воздухе - это разные виды настольных игр, новые, современные, которые представлены в разных странах".

Задействуют гостей праздника даже актёры: творческая лаборатория ПТАХ представит уличный спектакль, однако, играть будут не на сцене, а среди зрителей. И так - каждую субботу до конца августа - по крайней мере, о таких амбициозных планах заявляют организаторы с одной оговоркой.

Анастасия Ефремова, директор МАУК «ПермьПарк»: "У нас мероприятия проходят на открытом пространстве. В случае плохой погоды, скорее всего, мероприятие будет отменяться".

И ещё одно новшество, которое должно появиться 3 июня, - бесплатный Wi-Fi на протяжении всей реконструированной части набережной. Так что любители социальных сетей смогут моментально выкладывать фото красивых пейзажей.

Центральное событие первой «Субботы на набережной» - выступление кировской группы «Роднополисы». Популярный в сети интернет коллектив посвящает песни разным городам России и, возможно, пермяки услышат о себе.