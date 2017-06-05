Остановитесь до переезда: По Перми провезли искореженные автомобили

Молчаливые участники трагических происшествий. Через всю Пермь по железной дороге провезли вагон с искореженными в столкновениях с поездами автомобилями. И на каждом переезде состав останавливался. Ожидающим зеленого сигнала водителям волей неволей пришлось смотреть на последствия жутких аварий. Акцию «Остановись до переезда» провели в Перми по инициативе руководства РЖД.

Стоянка не больше 5 минут. За локомотивом всего одна открытая платформа, но если подсчитывать все аварии, которые произошли на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги за последние несколько лет, понадобился бы состав минимум из десяти вагонов.

Дмитрий Анисько, заместитель главного инженера Свердловской железной дороги: "На Свердловской железной дороге зафиксировано 527 случаев нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов".

С наглядной частью у этой акции все в порядке. Искореженные автомобили участвовали в реальных ДТП на переездах Перми и Пермского края. Сейчас они служат своеобразным учебным пособием для тех, кто не соблюдает правила дорожного движения.

Один из трех автомобилей - ВАЗ-2115, на платформу его поднимали по частям. В феврале 2016 года он заглох на железнодорожном переезде в поселке Кукуштан, пассажиры не смогли выбраться из машины, автомобиль на полном ходу протаранил пассажирский поезд. Погибли два человека.

Поезд РЖД останавливается на самых загруженных железнодорожных переездах города. В это время владельцы автомобилей слушают лекцию и видят то, что происходит при столкновении машины с поездом.

Для Игоря Шаманина каждый городской переезд - это зона повышенной опасности. Водитель локомотива сбавляет скорость и внимательно следит за дорогой. Только в Перми железнодорожных переездов больше 80, на 14 работает автоматика.

Игорь Шаманин, машинист агитационного поезда РЖД: "Некоторые водители несмотря на запрещающий сигнал светофора, особенно на нерегулируемых переездах, им заградительный сигнал горит красный, они проезжают".

Наказание за нарушения правил проезда по железнодорожному переезду - штраф в размере одной тысячи рублей, либо лишение прав управления транспортным средством на срок от трех месяцев до полугода.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Если ДТП совершается на железнодорожном переезде, то, как правило, водитель и пассажиры получают серьезные травмы. Это не ушибы, а вплоть до летального исхода".

Подобная акция железной дороги в Пермском крае проводится впервые. В следующем году они планируют еще раз проехать на агитационном поезде, правда, надеются, что автомобилей на платформе за это время не прибавится.