В Пермском крае очередное штормовое предупреждение и достаточно тревожное.

5 июня 2017 г. местами по Пермскому краю сохраняются сильные, по восточным районам очень сильные дожди, усиление ветра 15-20 м/с.

В МЧС напоминают: По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Андрей Шихов, инженер ГИС-Центра ПГНИУ: "В Перми наиболее существенны осадки будут вечером в субботу. Возможны грозы. По восточным районам края два дня будут идти сильные дожди, что может вызвать третью волну половодья на реках северных и восточных районов края. А также сильные дожди пройдут по северным районам края в воскресенье".