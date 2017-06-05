На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Второй день международного экономического форума был богат на события. Главой региона Максимом Решетниковым была проведена презентация, посвященная инвестиционной привлекательности Пермского края. Говорили о многом: о доступности в плане дорог, в плане развитой промышленности, химического комплекса. В частности затронули тему «Территория опережающего социально-экономического развития – Чусовой»», проект предполагает серьезные преференции для бизнеса. Также прошло несколько важных рабочих встреч. Руководству края и бизнесменам компании «Уралхим» удалось согласовать визит последних в Прикамье и символическую церемонию, когда будет заложен первый камень в новое производство. Прошла встреча с руководством компании «Хенкель», которая планирует вложить существенные инвестиции в развитие своего производства на территории нашего региона.

Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ. Меморандум касается проекта «Сила картона».

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Это новые производственные мощности, новые рабочие места, новые налоги и главное – предприятие, которое сейчас работает на растущем рынке, а рынок картона – рынок растущий, получает возможность не упустить этот рост, расширить долю рынка, упрочить положение, и конечно, Пермский край, исполнительная власть, всегда будет поддерживать такие предприятия".