Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

смотреть видео

форум

Второй день международного экономического форума был богат на события. Главой региона Максимом Решетниковым была проведена презентация, посвященная инвестиционной привлекательности Пермского края. Говорили о многом: о доступности в плане дорог, в плане развитой промышленности, химического комплекса. В частности затронули тему «Территория опережающего социально-экономического развития – Чусовой»», проект предполагает серьезные преференции для бизнеса. Также прошло несколько важных рабочих встреч. Руководству края и бизнесменам компании «Уралхим» удалось согласовать визит последних в Прикамье и символическую церемонию, когда будет заложен первый камень в новое производство. Прошла встреча с руководством компании «Хенкель», которая планирует вложить существенные инвестиции в развитие своего производства на территории нашего региона. 

соглашение

Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ. Меморандум касается проекта «Сила картона».

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Это новые производственные мощности, новые рабочие места, новые налоги и главное – предприятие, которое сейчас работает на растущем рынке, а рынок картона – рынок растущий, получает возможность не упустить этот рост, расширить долю рынка, упрочить положение, и конечно, Пермский край, исполнительная власть, всегда будет поддерживать такие предприятия".

 

 

 

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 05.06.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Сделано в Перми: Краснокамская игрушка

Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка

До Кунгура и Кордона пустили дополнительные электрички

Один дома: Безопасное телевидение под контролем родителей

Автобус придет вовремя: Пермская диспетчерская служба отмечает юбилей

Отрядам мэра увеличат зарплату

Пермь присоединилась к общероссийской акции «Самый дружный хоровод»

Лейтмотив Международного экономического форума - инновации

Пермский центр Юрия Башмета провел первую сессию для молодых дарований


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Обратите внимание

в Перми

Встречаем первую «Субботу на набережной»

Пермякам и гостям города не придется скучать по выходным: всё лето их ждут «Субботы на набережной».
читать03.06.2017 в 11:59
Метки: в Перми, Общество

«Горячая линия» для детсадовцев

30 мая в Перми завершился важный этап комплектования детских садов. Если родителей что-то не устраивает, именно сейчас ситуацию можно изменить.
читать03.06.2017 в 09:40
Метки: в Перми, Общество, Образование

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Площадкой фестиваля уличных театров PermInterFest станет театральный сквер.
читать02.06.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

На турнире Прикамские Зори полезную конкуренцию пермячкам составили 250 спортсменок из 10 регионов России.
смотреть видео читать02.06.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Выйти из сумрака

Штраф за использование тонированных передних стекол, светопропускание которых не превышает 70%, составляет на сегодня 500 рублей.
читать02.06.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

в России

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ.
смотреть видео читать05.06.2017 в 09:17
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

На «НТВ» – премьера четвертого сезона сериала «Шеф. Игра на повышение». Андрей Чубченко рассказал о своем герое и о том, как он сам понимает, в чем состоит мужской долг перед Родиной.
читать04.06.2017 в 17:10
Метки: в России, Кино, СМИ

Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Именно с игрушками у большинства людей связаны теплые детские воспоминания. Своими «игрушечными» историями с читателями газеты Эфир делятся звезды.
читать04.06.2017 в 13:27
Метки: в России, СМИ, Общество

Курьезные истории Валдиса Пельша

Один из жизненных постулатов Валдиса Пельша гласит: «Жизнь – это прикольно». И, глядя на биографию веселого телеведущего, которому 5 июня исполняется 50, в это верится.
читать04.06.2017 в 09:25
Метки: в России, СМИ, Общество

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Актер Алексей Гуськов рассказал о том, как он смог удержаться в профессии в «лихие девяностые» и как стал папой римским.
читать03.06.2017 в 18:00
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнесаНа экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старшеКукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Курьезные истории Валдиса ПельшаКурьезные истории Валдиса Пельша

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Мыслить по-детскиМыслить по-детски

Встречаем первую «Субботу на набережной»Встречаем первую «Субботу на набережной»

«Горячая линия» для детсадовцев«Горячая линия» для детсадовцев

Чайковский принимает Фестиваль им. КабалевскогоЧайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театровВ выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Выйти из сумракаВыйти из сумрака

Сделано в Перми: Краснокамская игрушкаСделано в Перми: Краснокамская игрушка

В Перми открылся большой летний фестивальВ Перми открылся большой летний фестиваль

Семик - языческий день поминовения усопшихСемик - языческий день поминовения усопших

Прогноз: грозы, град и сильный ветерПрогноз: грозы, град и сильный ветер

Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликовКаникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов

Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядкаБодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка

До Кунгура и Кордона пустили дополнительные электричкиДо Кунгура и Кордона пустили дополнительные электрички

Остановись до переездаОстановись до переезда

Пермяки получат платежки с новыми цифрамиПермяки получат платежки с новыми цифрами

Есть сныть - здоровым быть!Есть сныть - здоровым быть!

Преданья старины глубокойПреданья старины глубокой

Березники выбрали Почетных граждан городаБерезники выбрали Почетных граждан города

Один дома: Безопасное телевидение под контролем родителейОдин дома: Безопасное телевидение под контролем родителей

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru