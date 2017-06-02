Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Первый это или последний выход гимнастки на ковёр - он должен быть ярким. Представительницы художественной гимнастки завершили соревновательный сезон традиционным турниром "Прикамские Зори". Старт открытый, со статусом всероссийский, в этом году полезную конкуренцию пермячкам составили 250 спортсменок из 10 регионов России.

Ирина Удальева, главный судья соревнований: "У нас приехала Новосибирская область, Москва, Санкт-Петербург, такие крупные города, где мы обмениваемся опытом, что-то новое. Это все опыт!".

На этот раз гимнастки старались с особым усердием. За их выступлениями следила 9-кратная чемпионка Мира и 5 победительница главных стартов континента Галима Шугурова. Прославленная гимнастка стала и успешным тренером, но сейчас наблюдает за соревнованиями в качестве зрителя.

Галима Шугурова, ЗМС, заслуженный тренер СССР по художественной гимнастике: "То, что делают сейчас дети, мне и не снилось! Я выступала последний год – 78. Гимнастика очень изменилась, очень усложнилась. Порой даже тренерам некогда детям дать школу движения тела, а надо уже вручать и предмет. Они просто трюкачки какие-то, жонглеры!".

Свое мастерство продемонстрировали гимнастки в возрасте от 4 до 17 лет. Для некоторых соревнования стали первым большим турниром, а кто-то этим стартом завершил свою спортивную карьеру. Всего за два дня было разыграно 24 комплекта медалей в индивидуальных и командных упражнениях.