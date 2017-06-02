Сделано в Перми: Краснокамская игрушка
Немного сосны для красоты и запаха, бука для прочности, и большая часть - береза. Как и из чего делаются деревянные игрушки, узнаем, пройдя всю линейку производства на Краснокамской фабрике деревянной игрушки вместе с программой "Сделано в Перми".
Ответственность - наверное, главное слово на этом производстве. Вначале ответственная распиловка, далее ответственный столяр, на итальянском станке выстругивающий заготовки для будущей пирамидки или конструктора.
Краснокамская фабрика деревянной игрушки появилась в 1941 году, и часть истории до сих пор можно видеть на стоящем здесь оборудовании. Со станками, произведенными еще в ГДР, в цехе соседствуют фрезерные машины с числовым программным управлением - вскоре их окончательно настроят и запустят долгожданную линию игрушек для детей с ограниченными возможностями.
Сделать игрушку максимально гладкой , когда шлифовка не приветствуется, можно с помощью машины, где роль абразива исполняют обычные деревянные шарики. После такой обработки детали игрушек готовы к покраске. Крупные и тяжелые красятся вручную, более мелкие - в специальных покрасочных барабанах, которые придуманы и созданы здесь же, на фабрике. Далее следует обязательная сушка.
Далее - процесс раскраски в деталях, сейчас такой росписью занимаются машины, еще недавно это делали люди.
Для части игрушек используется шелкография, работают японские роботы. Именно они обеспечивают присутствие высоких технологий, объединяющих традиционную деревянную игрушку и виртуальную реальность.
Как можно объединить деревянный кубик и возможности современной цифры - очень просто, решили на Краснокамской фабрике деревянной игрушки и получили эффект дополненной реальности. Разработка для фабрики не новая, но до сих пор вызывающая изумление. На гранях кубиков - энциклопедия Пермского края - здесь изображены практически все узнаваемые бренды Прикамья - от ящеров Пермского периода до фантастики в Молебке.
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