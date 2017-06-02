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← Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка

Сделано в Перми: Краснокамская игрушка

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кубики

Немного сосны для красоты и запаха, бука для прочности, и большая часть - береза. Как и из чего делаются  деревянные игрушки, узнаем, пройдя всю линейку производства на Краснокамской фабрике деревянной игрушки вместе с программой "Сделано в Перми".

Ответственность - наверное, главное слово на этом производстве. Вначале ответственная распиловка, далее  ответственный столяр, на итальянском станке выстругивающий заготовки для будущей пирамидки или конструктора. 

 Краснокамская фабрика деревянной игрушки появилась в 1941 году, и часть истории до сих пор можно видеть на стоящем здесь оборудовании. Со станками, произведенными еще в ГДР, в цехе соседствуют фрезерные машины с числовым программным управлением - вскоре их окончательно настроят и запустят долгожданную линию игрушек для детей с ограниченными возможностями.

 Сделать игрушку максимально гладкой , когда шлифовка не приветствуется, можно с помощью машины, где роль абразива исполняют обычные деревянные шарики.  После такой обработки детали игрушек готовы к покраске. Крупные и тяжелые красятся вручную, более мелкие - в специальных покрасочных барабанах, которые придуманы и созданы здесь же, на фабрике. Далее следует обязательная сушка.

Далее - процесс раскраски в деталях, сейчас такой росписью занимаются машины, еще недавно это делали люди.

 Для части игрушек используется шелкография, работают японские роботы. Именно они обеспечивают присутствие высоких технологий, объединяющих традиционную деревянную игрушку и виртуальную реальность.

дополненная реальность

Как можно объединить деревянный кубик и возможности современной цифры - очень просто, решили на Краснокамской фабрике деревянной игрушки и получили эффект дополненной реальности. Разработка для фабрики не новая, но до сих пор вызывающая изумление.  На гранях кубиков - энциклопедия Пермского края - здесь изображены практически все узнаваемые бренды Прикамья - от ящеров Пермского периода до фантастики в Молебке.

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, СДЕЛАНО В ПЕРМИ

Опубликовано: 02.06.2017 в 16:09 в рубрике - Вести Пермь

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