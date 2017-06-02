Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка

Без оглядки на погоду. В первый день лета в Перми прошла первая массовая утренняя зарядка. Одним из мест проведения стал сквер на улице Таврической.

Вдох глубокий, руки шире, не спешите три четыре. Здесь, на спортивной площадке у школы №72 и грация, и пластика – начались ежедневные утренние занятия.

Надежда Хацкилевич в свои 72 старается поддерживать себя в тонусе. И вот такая разминка с утра пораньше очень даже кстати.

Надежда Хацкилевич: "Я пожилой человек и мне хочется быть здоровой, заниматься спортом, быть красивой, молодой. Спорт многое дает. Лучше позанимаюсь, чем лежать на диване".

Упражнения на свежем воздухе проводятся под руководством профессионального инструктора. По словам тренера, они благоприятно воздействуют на организм, прививают привычку регулярно выполнять утреннюю зарядку и заниматься спортом. Участники получают возможность зарядиться энергией на весь день.

Юлия Иванова, тренер, рассказывает о комплексе упражнений: "Потягиваемся, вдох-выдох, плечевой пояс разминаем, подключаем суставы, кисти, рук, корпус, наклоны в стороны, приседания. Все самое элементарное".

Кроме упражнений, направленных на общую физическую подготовку, предусмотрены тренировки по аэробике, скандинавской ходьбе, регби, а также гребля и оздоровительный бег. На занятия с понедельника по пятницу с 9.00 до 9:30 приглашаются все желающие. Главное условие - удобная форма одежды.

Организатор здорового образа жизни - Администрация Дзержинского района Перми. В течение июня площадкой для зарядки станет микрорайон Мильчакова, а в июле и августе занятия пройдут на других площадках города. С расписанием можно ознакомиться на сайте gorodperm.ru

Со 2 июня стартует традиционная утренняя гимнастика в саду Миндовского. Поэтому можно начать здесь и, если силы ещё останутся, продолжить там.